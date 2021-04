Thailand meldet 2.438 neue Covid-19-Fälle am Sonntag

BANGKOK: Die Thailändischen Gesundheitsbehörden melden am Sonntag 2.438 neue Covid-19-Fälle und elf weitere Covid-19-Todesfälle.

24.207 Menschen sind in Behandlung: 19.274 in Krankenhäusern und 4.933 in Feldlazaretten. 507 Menschen befinden sich in einem kritischen Zustand und 138 an Beatmungsgeräten.



Offizielles COVID-19-Update am Sonntag (seit Januar 2020):



55.460 Menschen infiziert (+5 importierte Fälle & +2.433 lokale Fälle)



140 Tote +11 (0,25%)



24.207 Menschen in Behandlung (Bangkok = 1.078. Umliegende Provinzen = 316. Andere Provinzen = 1.093)

Seit Beginn der Erkrankung gab es 55.460 Fälle und 140 Todesfälle. Davon kamen 3.271 aus dem Ausland. Das Verhältnis männlich/ weiblich beträgt 1:1,08. Von den Gesamtfällen sind 66,22% Thais, 29,80% Burmesen und 3,98% andere.



Vollständiges Update nach dem Pressebriefing um 11.30 Uhr.