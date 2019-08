Von: Redaktion DER FARANG | 16.08.19

BANGKOK: Thailand ist nach wie vor ein wichtiges Zentrum des Sexhandels, der sich auch auf weit entfernte Länder erstreckt wie Japan, Marokko und Deutschland, heißt es in einem UN-Bericht.

Im Jahr 2017 entfielen 255 Fälle oder 84 Prozent der insgesamt 302 Fälle von Menschenhandel in Thailand auf den Handel mit sexueller Ausbeutung. Thailand verfolgte zwischen 2015 und 2017 nur 36 Verdächtige des Sexualhandels mit Kindern, obwohl Minderjährige die Mehrheit der Opfer sind. „Daten der thailändischen Generalstaatsanwaltschaft zufolge waren von den 1.248 festgestellten Opfern von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung im Zeitraum 2014 bis 2017 fast 70 Prozent minderjährige Mädchen, heißt es weiter in dem Bericht.

Neben Frauen und Kindern aus Thailand und den Nachbarländern werden auch Frauen aus weit entfernten Regionen wie Afrika in Thailand Opfer des Menschenhandels. In ähnlicher Weise werden gehandelte Thais zu Zielen in der Ferne wie Japan und Europa befördert. Männer, Frauen und Kinder aus Thailand und anderen südostasiatischen Ländern reisen nach Japan, wo einige von ihnen Bedingungen der Zwangsarbeit oder sexuellen Ausbeutung, einschließlich betrügerischer Ehen, ausgesetzt sind.

Im Jahr 2017 hat das Department of Special Investigation zwei grenzüberschreitende Handelsringe zerstört. Einer betraf ein Netzwerk aus Uganda, das in Bangkok und Pattaya tätig war. Die DSI nahm 70 ugandische Frauen fest, denen für die Reise nach Thailand 7.000 Dollar in Rechnung gestellt wurden. Bei ihrer Ankunft beschlagnahmten die Menschenhändler die Reisedokumente der Frauen und zwangen sie zur Prostitution, um die Schuld zu begleichen. Der andere Ring stammt aus Marokko. Zwei marokkanische Frauen wurden zusammen mit 30 burmesischen, vietnamesischen und syrischen Frauen aus der Zwangsprostitution gerettet.

Thais sind nicht nur Opfer, sondern ebenso Täter des Menschenhandels. Zwischen 2014 und 2016 verurteilte die japanische Regierung zwölf Ausländer wegen Menschenhandels, davon fünf Thailänder. Im gleichen Zeitraum identifizierte Japan 20 Opfer des thailändischen Menschenhandels. In Deutschland wurden im Jahr 2018 sowohl thailändische Opfer als auch Täter im Sexhandel registriert. Berichten zufolge hatten eine thailändische Frau und ihr deutscher Partner 32 Opfer mit Touristenvisa aus Thailand nach Deutschland gebracht und sie dann gezwungen, in Bordellen im ganzen Land zu arbeiten.