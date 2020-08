Thailand ist das sicherste Land in Coronazeiten

BANGKOK: Thailand würde in diesem Jahr zu den Top-Reisezielen weltweit zählen, wenn die Regierung die Grenzen für ausländische Touristen geöffnet hätte. Denn das Königreich zählt nach einer Studie des Online-Reisebüros Tourlane mit Sitz in Berlin in Coronazeiten zu den sichersten Destinationen in der Welt.

Thailand führt die Liste der sichersten Länder an, weil es einen hohen Wert bei den internationalen Gesundheitsvorschriften, eine moderate Bevölkerungsdichte und eine sehr geringe Zahl von Covid-19-Fällen aufweist. Tourlane sammelte Daten und analysierte verschiedene Messgrößen, darunter die Sonnenscheinstunden pro Tag für Aktivitäten im Freien sowie die nationalen Fallzahlen für Covid-19. Weiter wurde Thailands IHR-Score berücksichtigt, der die Fähigkeit eines Landes bewertet, auf Risiken für die öffentliche Gesundheit und auf Notfälle von nationalem und internationalem Interesse zu reagieren. Am Montag belief sich die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Fälle in Thailand auf 3.378 – 126 Patienten sind in Behandlung, 3.194 wurden entlassen, und es gab 58 Todesfälle.