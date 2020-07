Thailand ist 40 Tage ohne einen lokalen Covid-19-Fall

BANGKOK: Seit jetzt 40 Tagen hat das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration keinen lokalen Coronavirus-Fall mehr gemeldet.

Am Samstag wurden fünf neue Covid-19-Fälle bestätigt, allesamt thailändische Rückkehrer, die unter Quarantäne gestellt worden waren. Die neuen Patienten kamen aus Kuwait (1), Großbritannien (1) und dem Sudan (3). Von den bisher 3.185 Infizierten wurden 3.066 entlassen, 61 davon befinden sich noch in Krankenhäusern. Die Zahl der Todesopfer blieb bei 58.

Der Rückkehrer aus Kuwait, ein 24-jährige Masseur, wurde in Bangkok unter Quarantäne gestellt. Er kam am Montag an und wurde am Donnerstag positiv getestet. Eine 41 Jahre alte Lehrerin traf am 26. Juni aus Großbritannien in Bangkok an und wurde in der Provinz Chonburi Buri unter Quarantäne gestellt. Sie wurde am Mittwoch positiv auf Covid-19 getestet. Die drei Studenten aus dem Sudan im Alter von 23 und 25 Jahren kehrten am 24. Juni aus dem Sudan zurück und wurden ebenfalls in Chonburi unter Quarantäne gestellt, Sie wurden am Donnerstag positiv getestet.