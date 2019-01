Von: Redaktion DER FARANG | 25.01.19

BANGKOK: Ein Fußballer mit Flüchtlingsstatus, der wegen seiner angeblichen Rolle bei den Protesten während des „Arabischen Frühlings“ von Bahrain gesucht wird, ist seit fast zwei Monaten in Bangkok inhaftiert.

Der 25-jährige Hakeem Alaraibi, der für die Jugendnationalmannschaft des Golfstaates spielte, floh aus seiner Heimat und erhielt Asyl in Australien. Dort spielt er für das Zweitligateam Pascoe Vale FC in Melbourne. Als er für einen Urlaub nach Thailand kam, wurde er auf dem Flughafen Suvarnabhumi festgenommen. Brendan Schwab, Exekutivdirektor der World Players Association (WPA), sagte der Nachrichtenagentur AFP, Hakeem befinde sich in einem Stadium, in dem er die Hoffnung auf Freilassung verliere. Die WPA mit Sitz in der Schweiz hat 85.000 Profifußballer in mehr als 100 Verbänden und in über 60 Ländern. Schwab hat den FIFA-Vizepräsidenten von Bahrain, Scheich Salman bin Ebrahim Al Khalifa, aufgefordert die Macht seines Amtes zu nutzen, um Alaraibis Freilassung zu erreichen.

Die Behörden in Bahrain haben Alaraibi zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, weil er den Demonstranten im Jahr 2012 angeblich dabei geholfen hatte, eine Polizeistation zu zerstören. Der Fußballer bestreitet die Anschuldigungen und weist darauf hin, dass er zu dem Zeitpunkt auf dem Rasen spielte. Alaraibi gelang es 2013, Bahrain zu verlassen, als er auf Kaution freigelassen wurde. Bei seiner Ankunft in Bangkok am 27. November wurde er mit seiner Frau inhaftiert.

Die australische Regierung, Menschenrechtsgruppen und der Weltfußballverband FIFA haben alle zur Freilassung von Alaraibi aufgerufen. Interpol wird kritisiert, weil die Organisation den Haftbefehl erlassen hatte, den sie später zurückzog. Schwab wies gegenüber AFP darauf hin, dass sich der Fall einem wichtigen Punkt des thailändischen Gesetzes nähert. Bahrain kann bis zum 8. Februar einen formellen Auslieferungsantrag stellen.