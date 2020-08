Thailand bestes Land für Gründung eines Unternehmens

Von: Redaktion DER FARANG | 25.08.20

BANGKOK: Thailand ist von den US News als das beste Land für die Gründung eines Unternehmens ausgezeichnet worden.

„US News & World Report veröffentlichte die Namen der besten Länder für eine Unternehmensgründung, und Thailand führt die Liste ein zweites Jahr in Folge an", bestätigte Wuttikrai Leeveeraphan, Generaldirektor der Abteilung für Wirtschaftsentwicklung des Handelsministeriums. Laut US News stützt sich die Rangliste auf die Ergebnisse einer auf der globalen Wahrnehmung basierenden Umfrage und ordnet die Länder auf der Grundlage der Bewertungen von fast 6.000 Entscheidungsträgern aus der Wirtschaft in einer Zusammenstellung von fünf Attributen ein: Erschwinglichkeit, Bürokratie, niedrige Herstellungskosten, Anbindung an den Rest der Welt und leichter Zugang zu Kapital.

Die Gründung eines Unternehmens in Thailand dauert nach Angaben der Weltbank sechs Tage bei fünf Verfahren. Im Jahr 2019 machte Thailand die Gründung eines Unternehmens billiger, indem es feste Registrierungsgebühren einführte, heißt es auf der Website von US News. Die vollständige Liste kann hier eingesehen werden.

Thailand rangiert in der Doing-Business-Liste 2020 der Weltbank bei den allgemeinen Geschäftspraktiken auf Platz 21 und bei den Geschäftsgründungen auf Platz 47. Zu den fünf Verfahren für die Gründung eines Unternehmens in Thailand gehören: Reservierung eines Firmennamens, Einbringung von Kapital in eine Bank, Registrierung für ein neues Unternehmen, Registrierung für die Mehrwertsteuer und Einreichung der Mitarbeiterregistrierung.