Von: Ursula Spraul-Doring | 08.03.20

BANGKOK: Frei atmen können, keine Gesichtsmaske tragen müssen. Traditionelles Teakholzgebäude in einer grünen Oase. Entschleunigte Atmosphäre. Fast in Bangkok, und doch Welten entfernt. So erlebt man das Thai House in Nonthaburi.

Das Thai House befindet sich im Herzen eines üppigen, ruhigen Gartens am Rande eines kleinen Kanals im Distrikt Bangyai in Nonthaburi, nur 22 km von der Innenstadt Bangkoks entfernt. Es ist kein Hotel, sondern ein traditionelles Familienhaus und gastliches Homestay.

Die Geschichte

Schon lange träumten Paiboone und Pip Fargrajang von einem traditionellen Teakholzhaus im thailändischen Stil.

Es sollte ein liebevolles Zuhause für die Familie sein. Pip und Paiboone haben drei Töchter, die Zwillinge Pu und Pla und die Jüngste, Pang. Sie wollten die Schönheit dieses friedlichen Ortes mit Reisenden teilen, die authentische thailändische Gastfreundschaft und gutbürgerliche thailändische Küche schätzen.

Im Jahr 1990 machten sie ihren Traum wahr.

Die Familie schläft weiterhin im angrenzenden alten Familienhaus am Klong, das schon seit fünf Generationen im Familienbesitz ist. Die sechs Zimmer im Teakhaus sollten vorerst vermietet werden, damit im Laufe der Zeit die hohen Baukosten gedeckt werden könnten.

Die Gäste werden als wiederkehrende und zukünftige Freunde der Familie behandelt. In der Tat gibt es viele Stammgäste. Denn wer eine echte Alternative zu den Nullachtfünfzehn Hotels der Hauptstadt sucht, fühlt sich hier wohl und kommt immer wieder.

Geisterhaus

Die „Phra Phum“ erhielten einen Nachbau als Ersatzheim.

Das Thai House hat im Laufe der Jahre nichts von seinem Charme eingebüßt. Es wurde letztes Jahr neu renoviert und sieht genauso aus wie damals, als es neu gebaut wurde. Die Autorin hat es vor 30 Jahren bei der Einweihung des Geisterhäuschens erlebt. Das San Phra Phum, das Geis­terhaus, ist eine getreue Nachbildung des Haupthauses.

Paiboone hatte damals seinen Gästen erklärt: „Geisterhäuschen werden errichtet, um die Geister, die Phra Phum, die das Gelände bewohnt haben, zu versöhnen. Wir nahmen ihnen ihre Heimat und bieten ihnen deshalb ein Ersatzheim an. Es ist eine vorbuddhistische, eher animistische Tradition. Deshalb wird die Einweihungszeremonie auch nicht von buddhistischen Mönchen, sondern von einem Mo San, einem Hindu-Priester durchgeführt. Auch das glückverheißende Einweihungsdatum wurde von ihm bestimmt.“

Aktivitäten

Was kann man jetzt unternehmen, wenn man im Thai House wohnt?

Man kann an einem Kochkurs teilnehmen. Die Mutter Pip führt gerade ihre Tochter Pang in die Kunst des Kochens und Lehrens ein. Noch steht Mama dabei, wenn Pang vorkocht und gibt mit ruhiger Stimme Anweisungen und Ratschläge. Die Mutter ist sicher, dass die Tochter schon bald genauso gerühmt werden wird wie sie, oder gar mehr. Denn Pang ist hübsch, teilt die Leidenschaft ihrer Mutter zum Kochen und spricht hervorragendes Englisch.

Mutter Pip assistiert ihrer Tochter Pang beim Kochen und erteilt ihr wertvolle Tipps und Ratschläge.

Wenn man direkt an einem kleinen Klong wohnt, bietet sich natürlich eine Kanaltour mit einem kleinen Boot an. Lung Wie, ein Nachbar, hat solch ein Boot und bringt die Gäste des Thai House zu Plätzen, die nur Einheimische kennen. Allein die riesigen Blumenfarmen, die man unterwegs sieht, sind überwältigend. „Hier werden die Blumen gezogen, die in ganz Thailand verkauft werden. Normalerweise führen die Klongs genügend Wasser zur Bewässerung. Allerdings haben wir zurzeit eine Tro­ckenphase und es strömt Wasser vom Meer in die Kanäle. Jeden Morgen muss der Salzgehalt getestet werden.“

Besonders interessant ist der Besuch auf dem Wat Ta Khian Floating Market. Es wird hier allerdings nicht, wie auf den Schwimmenden Märkten für Touristen, vom Boot aus verkauft. Die Verkäufer haben ihre Waren auf Stegen ausgebreitet. Viele Käufer kommen im Boot an und lassen sich das Obst und Gemüse einladen. Was noch immer vom Boot aus verkauft wird ist Eiscreme. Lung Wie weiß garantiert, wo er dieses Boot findet.

Natürlich kann man das Thai House als Ausgangspunkt für Besichtigungen in Bangkok nehmen. Mit Bus, Skytrain oder Taxi ist es relativ schnell zu erreichen. Zugegeben, es gibt näher gelegene Hotels, um die Highlights der Hauptstadt zu besuchen, aber es gibt kaum eine Unterkunft, in der man in Großstadtnähe ruhiger bei offenem Fenster schlafen kann.