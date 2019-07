Foto: The Nation

BANGKOK: Die Thai Airways International (THAI) will noch in diesem Monat eine Vereinbarung mit einem US-amerikanischen Logistikunternehmen über den Verkauf von acht gebrauchten A340-Flugzeugen unterzeichnen, kündigte Präsident Sumeth Damrongchaitham an.

Das Unternehmen prüfe derzeit den Vertrag, bevor es den Verkauf von THAI-Flugzeugen im Wert von 4 bis 4,5 Milliarden Baht an das US-amerikanische Privatunternehmen abschließe. Dies hänge auch von der Akzeptanz des Käufers ab. „Wir prüfen derzeit Einzelheiten des Vertrags, insbesondere im Bereich der vorbereitenden Wartungsarbeiten", sagte Sumeth. In Bezug auf den Plan von THAI für den Kauf von 38 neuen Flugzeugen teilte Sumeth mit, dass er den Vorschlag dem Verkehrsministerium unterbreitet habe. Er müsste dann vom Kabinett genehmigt werden. Der Kauf neuer Flugzeuge sei für die Wettbewerbsfähigkeit der THAI erforderlich.