Thai versetzt Deutschen in Schlaf und raubt ihn aus

HUA HIN: In der Provinz Kamphaeng Phet im Nordwesten Thailands hat die Polizei eine Thai festgenommen, die in Hua Hin einen Deutschen mit Drogen in den Schlaf versetzt und ausgeraubt hatte.

Nach Angaben der Polizei soll die 46-Jährige vor Monaten Wertsachen und Bargeld im Wert von insgesamt einer Million Baht erbeutet haben. Das Gericht in Hua Hin hatte am 2. Mai einen Haftbefehl wegen Diebstahls erlassen. Die Frau aus Sa Kaeo, die in einem Hotel in Hua Hin als Köchin gearbeitet hatte, hatte sich mit dem Deutschen angefreundet. Nachdem sie sein Vertrauen gewonnen hatte, begleitete sie den Mann in seine Unterkunft. Dort gab die Frau Schlaftabletten in sein Getränk, das den Deutschen in einen tiefen Schlaf versetzte. Nach dem Diebstahl floh die Thai aus Hua Hin und gab das meiste Geld für Schönheitsoperationen aus, berichtet „Manager Online“. Die Ermittler fanden die Diebin schlussendlich in Kamphaeng Phet. Inzwischen wurde sie der Polizei in Hua Hin überstellt.