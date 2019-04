Von: Redaktion DER FARANG | 18.04.19

KRABI: Die Polizei hat einen Mann verhaftet, der eine britische Touristin auf der Koh Phi Phi Don vergewaltigt haben soll.

Der Thai lebt auf der Insel und arbeitet auf einem Boot. Am Montag hatte die 21 Jahre alte Urlauberin der Polizei gemeldet, dass sie vergewaltigt worden sei. Sie sei abends allein ausgegangen und habe in einer Bar mit einem Iren viel getrunken. Später sei sie vor einem Restaurant am Strand Loh Dalum eingeschlafen. Die Polizei überprüfte Überwachungskameras und verhaftete am Mittwoch den Thai. Ken Krishna Patanacharoen, stellvertretender Sprecher der Royal Thai Police, entschuldigte sich für den Vorfall. Die Britin ist allein nach Thailand eingereist.