Thai sticht auf britischen Ehemann ein

PATTAYA: Eine Thai hat am Dienstagmorgen bei einem heftigen Streit ihren britischen Ehemann mit dem Messer schwer verletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr in einem Zimmer des Pandia-Apartments an der Soi Buakhao in Südpattaya. Die 23-jährige Thai sagte der Polizei, sie und ihr 28 Jahre alter Ehemann hätten nachts reichlich getrunken. Dann habe der Brite einen Streit begonnen und ihre Eltern verflucht. Daraufhin sei sie wütend geworden und habe zum Messer gegriffen. Die Polizei nahm die Frau mit auf die Wache. Sanitäter versorgten den Verletzten vor Ort und brachten ihn dann in ein Krankenhaus. Er hatte Wunden an beiden Beinen und am linken Arm.