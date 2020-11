Foto: The Nation

BANGKOK/RAYONG: Die Thai Airways International (THAI) verfolgt weiter ihren Plan, ein Wartungs-, Reparatur- und Überholungsprojekt (MRO) für Flugzeuge am Airport U-Tapao in Rayong zu errichten - obwohl das Unternehmen während seiner Sanierungsphase in kein Projekt investieren kann.

Die THAI will das MRO weiterführen, da es dem Unternehmen enorme Einnahmen einbringen könnte. Der Sonderberater für die Entwicklung der Infrastruktur im Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC), Chokchai Panyayong, erwartet, dass der Privatsektor Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres seine Entscheidung zur Teilnahme am MRO-Projekt bekannt geben wird. Bisher hat die THAI für das Projekt keinen Partner gefunden. Das MRO-Zentrum soll 2024 und nicht wie angekündigt 2021 oder 2022 eröffnet werden.