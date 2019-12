THAI Prestige Lounge in Suvarnabhumi

Von: Björn Jahner | 30.11.19

Die neue „Royal Orchid Prestige Lounge“ bietet gediegenen Luxus für Vielflieger und Passagiere der höheren Klassen von Thai Airways International. Foto: The Nation

THAILAND: Thai Airways International hat eine neue „Royal Orchid Prestige Lounge“ im dritten Stockwerk der Flughafenhalle D eröffnet.

Die 2.089 Quadratmeter große Einrichtung ist in zwei Zonen unterteilt: die erste ist Erste-Klasse-Passagieren und Inhabern einer Royal Orchid Plus Platinum Card vorbehalten, die zweite steht Fluggästen der Royal Silk Class sowie Inhabern einer Royal Orchid Plus Gold Card und Star-Alliance-Passagieren offen. Beide Zonen sind mit Duschen, Wickelräumen und behindertengerechten Waschräumen mit Notschaltern ausgestattet. Die „Royal Orchid Prestige Lounge“ hat täglich von 5 Uhr bis 2 Uhr des Folgetages geöffnet. Infos: Thai Airways.