Die Flugzeuge von Thai Airways wurden auf dem Rollfeld des Suvarnabhumi-Flughafens in Bangkok, geparkt. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Die verlustreiche Thai Airways International (THAI) muss bis Ende des Monats einen Sanierungsplan vorlegen, nur so will die Regierung einen Rettungspaket in Erwägung ziehen.

Verkehrsminister Saksayam Chidchob setzte die Frist inmitten der steigenden öffentlichen Stimmung gegen ein staatlich gesichertes Darlehen für die nationale Fluggesellschaft, die bereits vor dem Ausbruch des Coronavirus in finanzielle Schwierigkeiten geraten war und seit 2017 Verluste gemeldet hatte. „Wenn der Plan im Mai nicht abgeschlossen ist, können wir nicht weitermachen", sagte Saksayam gegenüber Reportern und fügte hinzu, dass der Vorschlag eine klare Strategie für steigende Einnahmen und die Verwaltung der Ausgaben vorlegen müsse.

Die Fluggesellschaft strebt ein Darlehen in Höhe von 58,1 Milliarden Baht an, das vom Finanzministerium garantiert werden soll. Die THAI, die im Jahr 2019 Verluste in Höhe von 12,04 Milliarden Baht verbuchte, hatte letzte Woche die Bangkoker Börse gebeten, ihr zu gestatten, die Vorlage ihrer Jahresabschlüsse für Januar-März auf August zu verschieben, da es aufgrund der Pandemie schwierig sei, Informationen zu sammeln.