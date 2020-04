Von: Redaktion DER FARANG | 18.04.20

BANGKOK: Ein in Thailand gestrandeter Deutscher hat von einem Unternehmer 1.000 Baht für den Kauf von Essen erhalten.

Die Geschichte erschien auf einer Facebook-Seite der Wohltätigkeitsklinik in Banglamphu, die von dem bekannten Philanthropen, wohlhabenden Makler und Hotelentwickler Surat Wongcharnsin betrieben wird. Der 66-jährige Deutsche hatte Surat auf der Khao San Road angesprochen. Der Mann berichtete, er sei zur Botschaft gegangen, um Hilfe zu erhalten, fand sie aber geschlossen. Er habe nur ein paar Baht und zeigte Surat 20 Baht als Beweis. Auf die Frage, wo er wohne und wann er nach Europa zurückkehren werde, sagte der Deutsche, er sei in einem Gästehaus untergekommen und wollte nächsten Montag zurückfliegen - aber es würden keine Flugzeuge geben. Surat griff in seine Tasche und gab dem Touristen 1.000 Baht. Zusammen mit der Einladung, am Sonntag zum Mittagessen in seine Suppenküche zu kommen.