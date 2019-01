Written by: Redaktion DER FARANG | 15/01/2019

NAKHON SAWAN: Die Kriminalpolizei (CSD) hat eine Thai festgenommen, weil sie mit ihrem thailändischen Liebhaber ihren deutschen Ehemann im Jahr 2006 umgebracht haben soll.

Laut CSD-Kommandeur Generalmajor Jirapol Phuridej wurde die Frau am Montag vor ihrem gemieteten Haus in Kanchanaburis Bezirk Phanom Thuan verhaftet. Die Polizei fahndet weiter nach ihrem Liebhaber, gegen den das Gericht Nakhon Sawan am 3. Juli 2006 einen Haftbefehl ausgestellt hatte. Die Polizei wirft den beiden vor, am 16. April 2006 den Deutschen auf einer Straße in Nakhon Sawan erschossen zu haben. Die Thai berichtete damals der Polizei, ihr Mann sei von einem Teenager bei einem Verkehrsunfall getötet worden.

Die Polizei stellte Unstimmigkeiten in ihrer Aussage fest, die CSD eröffnete ein Ermittlungsverfahren. Die Ehefrau und deren Liebhaber hätten den Deutschen getötet, um eine Versicherung über zehn Millionen Baht zu kassieren. Die Thai zog später nach Kanchanaburi und verkaufte dort Rotis. Sie wird jetzt beschuldigt, mit ihrem Liebhaber vorsätzlich ihren Ehemann umgebracht zu haben und illegal eine Schusswaffe zu besitzen. Die Frau bestreitet alle Anklagepunkte.