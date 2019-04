Von: Redaktion DER FARANG | 25.04.19

PATTAYA: Eine Thai wurde am frühen Montag festgenommen, weil sie einem chinesischen Touristen eine Tasche mit einem iPhone 10, Bargeld und Kreditkarten gestohlen hatte.

Der 23-jährige Urlauber berichtete der Polizei, dass er die 34 Jahre alte Frau am frühen Abend getroffen hatte. Sie willigte ein, mit ihm den 808 Nightclub an der Walking Street zu besuchen. Später schlug die Thai vor, gemeinsam das Hotelzimmer des Chinesen aufzusuchen. Doch der Ausländer wollte nur funky Beats hören und im Nachtclub tanzen. Kurz darauf, als er der Frau den Rücken kehrte, nahm die Thai seine Tasche vom Tisch und verschwand. Der Chinese meldete den Diebstahl der Touristenpolizei, die über Aufnahmen von Überwachungskameras die Diebin ausfindig machte und sie in einer Bar an der Walking Street verhaftete. Laut „Sophon Cable“ lobte der Tourist die schnelle Arbeit der Polizei und sagte, trotz des Vorfalls wolle er Pattaya erneut besuchen.