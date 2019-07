Von: Redaktion DER FARANG | 27.07.19

BANGKOK: Thai AirAsia und die Tochterairline Thai AirAsia X wollen in diesem Jahr weiter kräftig wachsen und 23 Millionen Passagiere befördern.

Thai AirAsia meldet für das erste Halbjahr 11,4 Millionen Fluggäste und eine Sitzplatzauslastung von 87 Prozent. Bis Ende des Jahres wird die Billigairline zwei weitere Airbus A321 in Dienst stellen und damit über 63 Maschinen verfügen. Die Langstreckenfluggesellschaft Thai AirAsia X wird ihren Maschinenpark ebenfalls von jetzt neun auf 14 erweitern. Im ersten Halbjahr beförderte sie 1,5 Millionen Passagiere. Beide Airlines werden in den kommenden Monaten neue Ziele ansteuern, in Südasien, Nordasien und Australien.