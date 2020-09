Terrormiliz IS reklamiert Angriff auf Polizisten für sich

TUNIS: Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den tödlichen Anschlag auf Polizisten in Tunesien für sich reklamiert. Den Angriff hätten Kämpfer des Islamischen Staates ausgeführt, hieß es am Montag in einer Erklärung des IS-Sprachrohrs Amak. Deren Echtheit ließ sich zunächst nicht überprüfen. Sie wurde aber über die üblichen Kanäle des IS in den sozialen Medien verbreitet.

Drei Angreifer waren am Sonntag in Sousse mit Messern auf Polizisten losgegangen. Dabei wurde ein Polizist getötet, ein weiterer schwer verletzt. Sicherheitskräfte erschossen die drei Täter. Eine vierte mutmaßlich an dem Angriff beteiligte Person wurde noch am Sonntag festgenommen. Diese stand schon vor dem IS-Schreiben unter Verdacht, Verbindungen zu einer Terrororganisation zu haben.

Die Behörden ermitteln zudem gegen sieben weitere Personen. Gegen sie sei wegen Verbindungen zu der Tat Haftbefehl erlassen worden, sagte Justizsprecher Sofian Sliti, wie die staatliche Nachrichtenagentur TAP meldete. Unter ihnen sei auch die Ehefrau eines Täters.

In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Terrorangriffe in Tunesien gegeben. Die meisten reklamierte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sich.