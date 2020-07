Tennisprofi Struff mit knapper Niederlage bei «Thiems7»

Deutscher Spieler Jan-Lennard Struff in Aktion während seines Erstrundenspiels. Archivfoto: epa/Ronald Wittek

KITZBÜHEL: Gut ein Monat vor der geplanten Wiederaufnahme der Tennis-Tour ist Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff mit einer knappen Niederlage in das Showturnier «Thiems7» gestartet. Vor einem kleinen Publikum unterlag der Sauerländer am Dienstag in Kitzbühel dem Russen Andrej Rubljow 6:3, 4:6, 13:15. Drei Matchbälle nutzte der 30-Jährige im Matchtiebreak des dritten Satzes nicht.

Das Duell wurde mit Stuhlschiedsrichter und Ballkindern, aber ohne Linienrichter ausgetragen. Anders als bei der umstrittenen Adria-Tour verzichteten der Weltranglisten-34. Struff und Rubljow, die Nummer 14 der Welt, am Ende aus Rücksicht auf die Vorsichtsmaßnahmen der Coronavirus-Krise auf den im Tennis üblichen Handschlag.

Das Einladungsturnier wird vom Australian-Open-Finalisten Thiem mitorganisiert, bis zu 500 Zuschauer sind nach Veranstalter-Angaben zugelassen. In den Gruppenspielen trifft Struff noch auf den Österreicher Thiem und den Norweger Casper Ruud. Es geht insgesamt um ein Preisgeld von 300.000 Euro.

Struff war als Folge der positiven Corona-Fälle bei der Adria-Tour des Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic in das Teilnehmerfeld nachgerückt und ersetzt den infizierten kroatischen Tennisprofi Borna Coric. In Kitzbühel waren nach Veranstalter-Angaben alle Spieler nach ihrer Ankunft negativ auf Covid-19 getestet worden.