BANGKOK: Ab Dienstag dürfen Restaurants in der Hauptstadt auf Beschluss der Stadtverwaltung zu bestimmten Zeiten keine Gäste mehr bedienen. Auch diese Maßnahme soll dazu beitragen, die Coronavirus-Epidemie einzudämmen.

In der Zeit von 19 Uhr bis 6 Uhr morgens dürfen in allen Restaurants nur noch Speisen zum Mitnehmen angeboten werden, sagte der Sprecher der Stadtverwaltung, Pongsakorn Kwanmuang. Die Anordnung tritt am Dienstag um 6 Uhr morgens in Kraft und gilt auch für Straßenküchen. Gäste können außerhalb dieser Zeiten in Restaurants speisen, aber der Verkauf und Konsum von Alkohol in den Lokalen wird verboten. Somit beinhaltet die Anordnung kein totales Verbot für das Essen in Restaurants, wie es in den letzten Tagen von verschiedenen Seiten vorgeschlagen wurde.

In einem offenen Brief warnte der Präsident des thailändischen Restaurantverbandes, Thaniwan Kulamongkol, den Premierminister, dass ein Verbot, in Restaurants zu essen, die Branche mindestens 100 Milliarden Baht an entgangenen Einnahmen kosten würde. „Wir sind sehr verbittert über das, was passiert ist, da der Covid-19-Ausbruch von Spielhöllen und Vergnügungslokalen verursacht wird und nicht von Restaurants, die sich streng an die öffentlichen Gesundheitsstandards halten", schrieb Thaniwan an Premierminister Prayut Chan-o-cha.

Für Bangkok und 27 Provinzen, die zu „Roten Zonen“* erklärt wurden - Gebiete mit dem höchsten Risiko eines Coronavirus-Ausbruchs - gelten seit Montag um 6 Uhr weitreichende Beschränkungen. Die Anordnungen verbieten das Betreten von Gebäuden oder Orten, die ein Risiko für die Übertragung der Krankheit darstellen.

Schulen und Bildungseinrichtungen, die sich in „Roten Zonen“ befinden, ist es verboten, Unterricht, Prüfungen oder Workshops zu veranstalten, mit Ausnahme von kleinen Schulen oder Bildungseinrichtungen mit einer Schülerzahl von nicht mehr als 120 Personen. Online-Schulungen sind erlaubt, ebenso wie die Bereitstellung von Unterstützung, Hilfe, Pflege oder Behandlung von Patienten.

Gemeinnützige Aktivitäten können mit Genehmigung des Provinzgouverneurs erfolgen. Versammlungen, Seminare, Bewirtung, Essensausgabe usw. sind verboten, es sei denn, sie werden von einem verantwortlichen Beamten durchgeführt oder vom verantwortlichen Beamten genehmigt oder es handelt sich um eine Aktivität in einem Gebiet, das als Quarantäneeinrichtung mit öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen ausgewiesen ist.

Die Regierung hat den Gouverneur von Bangkok ermächtigt, nach den Empfehlungen des Bangkok Communicable Disease Committee zu handeln, und die Provinzgouverneure können nach den Empfehlungen des Provincial Communicable Disease Committee die Einschränkungen entsprechend der Situation bestimmen. Der Provinzgouverneur kann die Schließung von Dienstleistungsbetrieben wie Vergnügungslokalen, Kneipen, Bars und Karaoke-Etablissements anordnen, die sich in Hochrisikogebieten befinden.

In Hochrisikogebieten kann die Essensausgabe darauf beschränkt werden, nur Bestellungen zum Mitnehmen zuzulassen. Der Konsum von Spirituosen und weiteren alkoholischen Getränken ist im Laden oder Geschäft verboten. Kaufhäuser, Einkaufszentren, Gemeindezentren, Ausstellungszentren, Kongresszentren oder andere ähnliche Einrichtungen können unter strengen Schutzmaßnahmen öffnen.

Für Reisenden aus den Provinzen der „Roten Zonen“ gelten strenge Regeln. Menschen sollen ihre Reise durch die Gebiete der „Roten Zonen“ unterlassen oder verschieben, es sei denn, es gibt einen triftigen Grund, der den zuständigen Beamten nachgewiesen werden muss, einschließlich der Durchführung eines Screenings und der Verpflichtung zur Einhaltung der staatlichen Seuchenpräventionsmaßnahmen. Dies kann zu Unannehmlichkeiten bei der Reise und zu einer längeren Reisezeit als üblich führen. Privatunternehmer wurden aufgefordert, ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, von zu Hause aus zu arbeiten.

* Rote Zonen:

01. Bangkok

02. Kanchanaburi

03. Chanthaburi

04. Chachoengsao

05. Chumphon

06. Chonburi

07. Trat

08. Tak

09. Nakhon Nayok

10. Nakhon Pathom

11. Nonthaburi

12. Pathum Thani

13. Prachuap Khiri Khan

14. Prachinburi

15. Ayutthaya

16. Phetchaburi

17. Ratchaburi

18. Ranong

19. Rayong

20. Lopburi

21. Singburi

22. Samut Prakan

23. Samut Songkhram

24. Samut Sakhon

25. Suphanburi

27. Saraburi

28. Ang Thong