Ibiza-Untersuchungsausschuss beginnt zweite Runde

WIEN: Der Ibiza-Untersuchungsausschuss in Österreich zum Verdacht der Korruption in der ersten Regierung von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geht an diesem Mittwoch in die zweite Runde. Mehr als 20 bislang geladene Zeugen aus Politik, Behörden und Wirtschaft sollen im Herbst vor Parlamentariern in Wien zu Vorwürfen rund um mögliches Postengeschacher und Gegenleistungen für Parteispenden aussagen. Aufgeworfen worden waren die Fragen durch der Ibiza-Affäre, an der die rechtskonservative ÖVP-FPÖ-Regierung im Mai 2019 zerbrochen war.

In einem 2017 heimlich auf Ibiza gedrehten Video hatte der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache anfällig für Korruption gewirkt. Strache war nach einer Veröffentlichung eines Zusammenschnitts des Videos im Mai 2019 als Vizekanzler und FPÖ-Chef zurückgetreten. Der Untersuchungsausschuss zur Affäre untersucht die «mutmaßliche Käuflichkeit» der ÖVP-FPÖ-Regierung. Dabei geht es im Wesentlichen um die Frage, ob es politische Zugeständnisse als Gegenleistung für die Besetzung von Posten gegeben hat. Das wird von allen betroffenen Seiten bestritten.

Erstmals seit Beginn des U-Ausschusses im Frühjahr liegen den Parlamentariern seit Dienstag weitere Teile des Ibiza-Videos vor. Die mehrstündigen Aufnahmen von dem Abend waren bislang bei den Sicherheitsbehörden unter Verschluss. Am Mittwoch soll zunächst Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) befragt werden, der außerdem selbst Vorsitzender des Untersuchungsausschusses ist.

Teile des Ibiza-Videos an U-Ausschuss übermittelt

WIEN: Teile des Ibiza-Videos liegen nun dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Wien vor. Auf Anweisung von Österreichs Justizministerin Alma Zadic (Grüne) lieferte die Oberstaatsanwaltschaft am Dienstag zwei Datenträger mit Bilddateien und Transkripten an das Parlament. Alles, was von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zum Akt genommen worden sei, sei übermittelt worden, sagte ein Sprecher der Behörde.

Im 2017 heimlich gedrehten Ibiza-Video hatte der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache anfällig für Korruption gewirkt. Die Veröffentlichung eines mehrminütigen Zusammenschnitts im Mai 2019 führte zum Bruch der ÖVP-FPÖ-Koalition. Strache selbst sieht sich durch weitere, bisher bekannt gewordene Teile des Videos entlastet. Er war im Mai 2019 als Vizekanzler und FPÖ-Chef zurückgetreten.

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Affäre untersucht die «mutmaßliche Käuflichkeit» der ÖVP-FPÖ-Regierung von 2017 bis 2019. Dabei geht es im Wesentlichen um die Frage, ob es politische Zugeständnisse als Gegenleistung für die Besetzung von Posten gegeben hat. Das wird von allen betroffenen Seiten bestritten.

Die Weitergabe von Teilen des Videos erfolgte nun einen Tag, bevor der Ausschuss nach der Sommerpause am Mittwoch seine Arbeit mit der Befragung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wieder aufnimmt.