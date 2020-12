Taxifahrer zockt thailändische Touristin ab

PHUKET: Erneut macht ein Skandal über überteuerte Taxipreise Schlagzeilen. Eine thailändische Touristin fühlt sich abgezockt und hatte in den sozialen Medien gepostet, ein Taxifahrer hätte ihr 200 Baht pro Kilometer berechnet.

„Ist das der normale Tarif? Ich dachte, ich wäre in einem Taxi in einem fremden Land", schrieb sie am 7. Dezember in einem Social-Media-Post. Der Beitrag ging viral und veranlasste den Gouverneur von Phuket zu reagieren. Narong Woonciew hat die lokalen Behörden angewiesen, die verärgerte Passagierin zu kontaktieren, um ihre Behauptung zu untersuchen und sicherzustellen, dass Taxifahrer den offiziellen Tarif vom August 2014 einhalten.

Nach dem offiziellen Tarif können 50 Baht für die ersten zwei Kilometer, 12 Baht für den zweiten bis zum 15. Kilometer und 10 Baht für den 15. Kilometer und darüber hinaus berechnet werden. Der Fahrpreis erhöht sich außerdem um einen Baht pro Minute, wenn die Taxis nicht schneller als 6 km pro Stunde fahren. Weitere 50 Baht werden für die Buchung von Taxis über ein Call-Center erhoben und 100 Baht für Passagiere, die ein Taxi in einem ausgewiesenen Bereich des Flughafens abholen.

Banyat Kantha, Direktor der Verkehrsabteilung der Provinz Phuket, rät Reisenden, die mobile App namens „Hello Phuket" zu benutzen, um nach Taxis und öffentlichen Verkehrsmitteln zu suchen. Der mobilen Anwendung haben sich 300 Taxifahrer angeschlossen. Sie wurde geschaffen, um die Fahrpreise zu standardisieren und sichere öffentliche Verkehrsmittel anzubieten.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Fälle von Abzocke bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Phuket in den Nachrichten auftauchen. Im Juli letzten Jahres beschwerten sich zwei australische Touristinnen bei der Polizeistation in Karon, dass ein Fahrer 3.000 Baht verlangte, um sie vom Flughafen Phuket zu einem etwa 50 km entfernten Hotel zu bringen.