Von: Redaktion DER FARANG | 10.06.19

BANGKOK: Ein Taxifahrer hat zwei Frauen aus Südkorea geschlagen und beraubt, als sie von ihm verlangt hatten, das Taxameter einzuschalten.

Der Mann sollte die Ausländerinnen von einem Geschäft in Ratchada nach Samut Prakan bringen. Er fuhr die beiden Frauen hingegen zu einem ruhigen Ort an der Viphawadee Rangsit Soi 8 und griff sie an. Der Fahrer nahm ihnen ihre Samsung-Smartphones im Gesamtwert von 50.000 Baht ab und ließ sie verletzt zurück. Die Handys verkaufte er später in Huay Kwang für jeweils 5.000 Baht. Ein hilfsbereiter Mann kümmerte sich um die beiden verletzten Frauen und informierte die Polizei. Wenige Tage nach dem Vorfall verhafteten Beamte den Taxifahrer. Er gab an, aus Wut darüber, dass er das Taxameter habe anstellen müssen, die Frauen geschlagen und beraubt zu haben. Er hatte bereits zuvor einen Fahrgast in Phrapradaeng geschlagen und mit 200.000 Baht das Weite gesucht. Die Südkoreanerinnen überreichten der Polizei Blumen, weil die Beamten so schnell den Täter gefasst hatten.