Written by: Redaktion DER FARANG | 29/05/2019

Foto: The Nation

BANGKOK: Ein Taxifahrer aus Sisaket hat am Dienstag anlässlich einer Zeremonie beim Radiosender FM91 in Bangkok einem Schweizer Geschäftsmann eine Tasche mit rund 360.000 Baht in Banknoten zurückgegeben.

Nachdem der 39 Jahre alte Taxifahrer letzten Mittwoch festgestellt hatte, dass ein Fahrgast seine Tasche auf dem Rücksitz seines Fahrzeugs zurückgelassen hatte, ging er auf der Suche nach dem Besitzer zum Radiosender. Die Tasche enthielt 282.672 Baht und 2.400 Schweizer Franken, umgerechnet etwa 76.000 Baht. In der Tasche war weiter ein Sparbuch der Bangkok Bank. Der Taxifahrer hatte den Ausländer von der Soi Sukhumvit 13 zur Bahnstation Suvarnabhumi gefahren. Der 75-jährige Schweizer hatte zunächst geglaubt, die Tasche in seinem Zimmer gelassen zu haben. Deshalb rief er seine thailändische Frau an, doch sie konnte sie nicht finden. Wenig später kontaktierte ihn der Radiosender, um ihm mitzuteilen, dass seine Tasche und sein Inhalt gefunden worden waren. Der Schweizer gab dem Taxifahrer 20.000 Baht als Belohnung.