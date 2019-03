Von: Redaktion DER FARANG | 08.03.19

PHUKET: Bei einem Streit zwischen zwei Taxifahrern wurde am Donnerstagmorgen einer der Fahrer auf einem Taxistand an der Phra Metta Road erschossen.

Der mutmaßliche Täter, ein 48 Jahre alter Mann, ist auf der Flucht. Sein 46-jähriger Kollege wurde lebensgefährlich verletzt in das Hospital Patong gebracht und bei seiner Ankunft von Ärzten für tot erklärt. Der Vorfall ereignete sich an einem provisorischen Taxistand zwischen dem Yachthafen und dem Hotel Three by APK. Zeugen sagten aus, die beiden Männer hätten sich lange Zeit gestritten. Die beiden hätten jahrelang am selben Taxistand gearbeitet und kannten sich gut. Als sich die Gemüter offenbar ein wenig beruhigt hatten, ging der 48-Jährige nach Hause. Er kehrte mit einer Waffe zurück und schoss drei bis vier Mal aus nächster Nähe vor mehreren ausländischen Touristen auf seinen Kollegen.