Written by: Redaktion DER FARANG | 07/03/2020

Alternativ zur Operation am offenen Herzen kann ein solcher Klappenersatz auch minimalinvasiv mittels Katheter erfolgen. Ärzte nennen dieses Verfahren TAVI. Foto: Bumrungrad

BANGKOK: Die Lebenserwartung steigt weltweit aufgrund von Faktoren wie verbesserte Hygiene und fortgeschrittene Gesundheitsversorgung. Nichtsdestotrotz nehmen gleichzeitig mit dem wachsenden Bevölkerungsanteil älterer Menschen auch altersbedingte Gesundheitsprobleme zu, bei denen es sich zu einem großen Teil um Herz-Kreislauf-Erkrankungen handelt.

Herzklappenstenosen stellen ein Gesundheitsproblem dar, bei dem eine Herzklappe enger ist als normal. Zu den häufigs­ten Herzklappenerkrankungen gehört die Aortenklappenstenose, zu deren Symptomen unter anderem Müdigkeit, Schwindelgefühl, Atemnot, Schmerzen im Brustbereich und Synkopen (Ohnmachtsanfälle) gehören. Die Aortenklappenstenose ist eine gefährliche Erkrankung, die das Risiko für Herzversagen und einen plötzlichen Tod erhöhen kann.

Aortenklappenstenosen entstehen häufig mit zunehmendem Alter. Weitere Faktoren, die dazu beitragen können, sind ein hoher Cholesterinspiegel, Fettleibigkeit, Inaktivität, Rauchen und Diabetes. Eine möglichst frühe Entwicklung gesunder Lebensgewohnheiten könnte dabei helfen, dem Problem vorzubeugen.

Bei einem traditionellen Austausch einer Aortenklappe wird die verengte Aortenklappe während eines chirurgischen Eingriffs am offenen Herzen entfernt und durch eine künstliche Klappe ersetzt. Die Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) ist ein modernes, effektives Verfahren das weniger potenzielle Risiken aufweist, wobei eine funktionsgestörte Aortenklappe behandelt wird, ohne dabei durch eine Operation am offenen Herzen entfernt werden zu müssen.

Das TAVI-Verfahren

Im Bumrungrad International Hospital wird das TAVI-Verfahren durch einen hochqualifizierten Herzspezialisten durchgeführt mit Unterstützung eines Teams, das aus spezialisierten medizinischen Fachkräften, Kardiothorax-Technologen und einem Anästhesisten besteht.

Unter Vollnarkose oder während einer intravenösen Anästhesie wird ein Katheter mit einem Ballon durch einen kleinen Einschnitt in der Leistengegend in eine Arterie eingeführt. Der Katheter wird durch die Arterie zum Herzen geleitet und an der Öffnung der Aortenklappe positioniert. Danach wird der Ballon aufgeblasen, sodass die neue TAVI-Klappe eingesetzt werden kann. Die Klappe wird entweder mit Hilfe des Ballons erweitert, oder sie erweitert sich selbst innerhalb der beschädigten Klappe, sodass diese die TAVI-Klappe umhüllt, ohne dass man die beschädigte Klappe entfernen müsste. Ballon und Katheter werden anschließend entfernt und es bleibt letztendlich nur eine kleine Narbe zurück.

Weil es sich nur um ein minimalinvasives Verfahren handelt, wird eine schnellere Genesung ermöglicht im Vergleich zu einer Operation am offenen Herzen, und das Risiko für Infektionen und sonstige Komplikationen ist ebenfalls geringer.

Sprechen Sie mit einem Arzt

Patienten, bei denen ein erhöhtes Risiko bei der Durchführung einer herkömmlichen Operation zum Ersatz einer Aortenklappe besteht, könnten TAVI als Alternative in Betracht ziehen, wobei TAVI allerdings nicht für jeden Patienten geeignet ist. Falls Sie gerne weitere Informationen über TAVI und Aortenklappenerkrankungen erhalten möchten, können Sie sich von einem Kardiologen im Bumrungrad International Heart Center beraten lassen. Während Ärzte und medizinische Fachkräfte im Heart Center allen Personen helfen können, die sich über die Gesundheit ihres Herzens Sorgen machen, können besorgte Familienmitglieder wiederum für Betroffene einen Arzt um Rat fragen.

