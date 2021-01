BANGKOK: Um den Inlandstourismus zu fördern, hat die Tourism Authority of Thailand (TAT) „The Thailand Smart Tourism Platform“ ins Leben gerufen, die darauf abzielt, das Reisen im Einklang mit den Covid-19-Sicherheits- und Hygieneauflagen in der neuen Normalität zu promoten.

Die Online-Plattform bietet eine intelligente Kartenanwendung, die etwa 1.000 Attraktionen, Unterkünfte, Restaurants und Lebensmittelgeschäfte sowie empfohlene Ausflugsrouten in 11 populären Touristenzielen in Bangkok umfasst, wie die Gebiete Yaowarat, Bang Rak und Phra Nakhon. Die Informationen sind bisher nur auf Thai verfügbar, in naher Zukunft sollen sie auch auf Englisch und Chinesisch abrufbar sein. Mehr erfahren Sie hier.