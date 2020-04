Von: Redaktion DER FARANG | 18.04.20

Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat ihre Prognose zu den diesjährigen Touristenzahlen in Thailand stark nach unten korrigiert. Foto: epa/NARONG SANGNAK

BANGKOK: Wegen der Coronakrise prognostiziert die staatliche Tourismusbehörde (TAT) für dieses Jahr nur noch 16 Millionen ausländische Touristen und 60 Millionen Inlandsreisen von Thais gegenüber den ursprünglichen Zielen 40 Millionen bzw. 172 Millionen.

Damit verliere die Tourismusindustrie Einnahmen in Höhe von 1,9 Billionen Baht, sagte TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn. Im Vorjahr urlaubten 39,8 Millionen Ausländer im Königreich. Die überarbeitete Prognose geht davon aus, dass ab Mai wieder ausländische Touristen nach Thailand kommen. Die TAT hat in Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor acht Task Forces eingerichtet, um Unternehmen der Tourismusbranche nach der Krise sofortige Lösungen bereitzustellen. Die Task Forces sind unterteilt in neue Normalität, Wiederaufbau des Tourismus, Inlandsmarkt, Langstreckenmarkt, Kurzstreckenmarkt, Marketingkommunikation, Digital- und Organisationsmanagement.