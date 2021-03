HUA HIN: Frisch vom Baum in den Mund – was gibt es Besseres, wenn es um tropische Früchte geht? Mit dem Hashtag #Taste of Prachuap wirbt das Ortsbüro Hua Hin der Tourism Authority of Thailand (TAT) Prachuap Khiri Khan für den Kauf landwirtschaftlicher Produkte direkt vom Erzeuger und stellt auf Facebook regelmäßig Farmer der Region und ihre hochwertigen Produkte vor.

Verblüffend variable Riesenfrucht

Den Zubereitungsarten der Jackfrucht sind keine Grenzen gezsetzt. Im Bild: Mit süßem Klebreis gefüllte Jackfrucht.

Die Jackfrucht zählt zu den größten Baumfrüchten der Welt und ist für westliche Ausländer ein Mysterium! Ungeöffnet riecht sie etwas unangenehm nach verfaulten Zwiebeln, weshalb sie von Farangs oft auch mit Durian („Stinkfrucht“) verwechselt wird. Das cremige, gelbe Fruchtfleisch der reifen Jackfrucht ist sehr aromatisch und schmeckt wie eine Mischung aus Ananas, Vanille, Mango und Bananen. Das grüne, unreife Fruchtfleisch hingegen schmeckt nicht süß und ähnelt Hühnerbrustfilet, weshalb es bei Vegetariern und Veganern als Fleischersatz beliebt ist. Wer jetzt neugierig geworden ist und wissen möchte, wie die riesigen Früchte gedeihen oder weshalb das Öffnen der Frucht den Laien an den Rand der Verzweiflung bringen kann, der unternimmt am besten einen Ausflug in den ca. 70 Kilometer südlich von Hua Hin gelegenen Bezirk Kui Buri. Dort nämlich befindet sich Suan Lung Prateep, was sich sinngemäß mit Onkel Prateep’s Jackfruchtgarten übersetzen lässt. Gerne führt Lung Prateep interessierte Besucher durch seinen Lehrgarten und klärt über die schier unendlichen Verarbeitungsmöglichkeiten der variablen Riesenfrucht auf. Vom außergewöhnlichen Geschmack der Kui-Buri-Jackfrucht können sich die Gäste natürlich direkt im Garten überzeugen. Und da gewiss kein Besucher die Plantage verlässt, ohne nicht zumindest eine Frucht gekauft zu haben, gibt Lung Prateep ihnen auch gleich noch einige Rezeptideen mit auf den Weg – von gebratener Jackfrucht über Jackfruchtsuppe bis hin zu Jackfruchtsaft. Anmeldungen für den Gartenbesuch werden unter der Rufnummer 063-592.4658 entgegengenommen. Mehr unter www.facebook.com/suanlungprateep.

Talentschmiede für gelbe Früchtchen

Das „siamesische Gold“ ist das prominenteste Früchtchen aus Prachuap Khiri Khan und in der ganzen Welt gefragt.

Wer wissen möchte, weshalb die Provinz Prachuap Khiri Khan verdienterweise den Ruf als Ananasgarten des Landes genießt, der erhält die Antwort im Suan Phet Rung Rueang in Hua Hins Unterbezirk Hin Lek Fai und erfährt auch, warum Ananas nicht gleich Ananas ist. Denn bei der Prachuap-Ananas handelt es sich um eine MD2-Sorte, die sich durch ihr leuchtend gelbes Aroma und ihren niedrigen Säuregehalt auszeichnet. Zudem hat sie einen viermal höheren Vitamin-C-Gehalt als andere Sorten, weshalb man sie getrost als Vitaminbombe bezeichnen kann. Als „Siam Gold Pinapple“ wird die frische Frucht zudem auf der ganzen Welt konsumiert, was die Obstbauern im Suan Phet Rung Rueang mit Stolz erfüllt. Denn hier handelt es sich mitnichten nur um eine Plantage, sondern um ein angesehenes Lernzentrum zur Steigerung der Produktionseffizienz von landwirtschaftlichen Ananasprodukten, das für die weltweite Beliebtheit des begehrten Früchtchens verantwortlich zeichnet. Natürlich erhalten die Besucher auch hier ausreichend Gelegenheit, frische Ananas direkt vom Feld zu pflücken. Für Ausländer ist es stets interessant zu erfahren, wie sie die frischen Früchte richtig schneiden und für den Verkauf vorbereiten können. Empfehlenswert ist die Anreise am Morgen, weil dann die beste Tageszeit zum Ananaspflü­cken auf dem Feld ist und auch genügend Zeit übrigbleibt für das Erlernen der Schnitttechniken sowie für einen Besuch bei der lokalen Hausfrauengruppe, die leckere, bereits fertig verarbeitete Ananasprodukte zum Kauf anbietet. Die Einnahmen kommen der lokalen Gemeinschaft zugute. Um eine Anmeldung bei Khun Roongrunglai Raksa unter der Rufnummer 085-299.6701 wird gebeten.