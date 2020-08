Von: Samuel Baumann | 16.08.20

HUA HIN: SSHH-Präsidentin Beatrice Gurini (3.v.l.) freute sich, anlässlich der Feierlichkeiten des Schweizer Nationalfeiertags auch thailändische Ehrengäste aus der Stadtverwaltung, von der Polizei und dem Immigration-Büro von Hua Hin begrüßen zu dürfen.

Während in der Schweiz viele 1. August-Feiern abgesagt wurden, ließ es sich die Swiss Society Hua Hin (SSHH) nicht nehmen, den Schweizer Geburtstag mit einem stimmungsvollen Fest gebührend zu feiern. Das Mövenpick Hotel bot den idealen Rahmen. Schon der Name „Mövenpick“ vermittelt einen Hauch von „Swissness“. Aber wichtiger noch ist die gute Küche und die hervorragende Infrastruktur mit viel Platz im Freien, zwei Feuerstellen zum Cervelat bräteln und Meerlage.

Die Covid-19 Regeln ließen nicht zu, mehr als 100 Gäste zu versammeln und so muss­ten leider viele der späteren Anmeldungen schweren Herzens abgesagt werden.

Der Apéro bot eine wunderbare Gelegenheit, viele Bekannte und Freunde nach längerer Zeit wiederzusehen. Einige Gäste wären eigentlich in dieser Jahreszeit in der Schweiz gewesen und haben ihre Zeit in Hua Hin notgedrungen verlängern müssen. Umso mehr hat es gut getan, etwas Heimatgefühle vermittelt zu bekommen, sei es durch die typische 1. August-Dekoration, die Pro-Patria-Festabzeichen, die rot-weiße Garderobe bei vielen der Gäste, die dezente Schweizer Musik im Hintergrund oder die vielen typisch schweizerischen Leckerbissen am großzügigen Buffet.

Schweizer Botschaft spendete den Apéro

Auch die Schweizer Botschaft war gegenwärtig: Sie spendete den Apéro, mit den besten Grüßen von Botschafterin Helene Budliger Artieda, die Gabriela Hess, Leiterin der Visa-Abteilung, als ihre offizielle Vertreterin zur Feier entsandte. Auch zahlreiche thailändische Ehrengäste aus der Stadtverwaltung, von der Polizei und dem Immigration-Büro von Hua Hin feierten mit.

SSHH-Präsidentin Beatrice Gurini moderierte unterhaltsam durch den Abend. Für die ca. 20 Gäste mit West-Schweizer-Hintergrund übersetzte Urs Berner auf Französisch und für die thailändischen Gäste übersetzte Saranya Roos. Das ist typisch schweizerische Integrationskultur.

Videobotschaft der Bundespräsidentin

Die Schweizer Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hielt eine kurze Ansprache auf Deutsch und Französisch in Form einer Videobotschaft an die Auslandschweizer. Die Nationalhymnen der Schweiz und von Thailand durften natürlich nicht fehlen.

Es war eine gefühlvolle Feier mit vielen guten Gesprächen. Für viele Schweizerinnen und Schweizer in Hua Hin ist es nicht alltäglich, an einem Tisch mit lauter anderen Schweizern zu sitzen. Die gemeinsamen Wurzeln gaben den Gesprächen auch diesmal eine besondere Note. Und so haben sich zum Schluss viele der Gäste mit einem Gefühl der Dankbarkeit über diesen wunderschönen Abend nach Hause aufgemacht.