Ein ausländischer Fluggast passiert eine Kontrollstelle am Eingang des Flughafens. Foto: The Nation

BANGKOK: Der Flughafen Suvarnabhumi verzeichnet einen starken Anstieg der Passagierzahlen, nachdem die Regierung mit der fünften Lockerungsphase wieder Inlandsreisen erlaubt.

Laut Generaldirektor Suthirawat Suwanawat hatte der Airport vom 1. bis 15. Juli 3.205 Flüge (1.604 ankommende und 1.601 abgehende Flüge) oder 214 pro Tag registriert. Die Zahl der Passagiere betrug 174.912 (85.758 ankommende und 89.154 abgehende), oder durchschnittlich 11.661 Passagiere pro Tag – ein großer Sprung gegenüber den Vormonaten.

Um die Sicherheit der Passagiere und des Personals während der Covid-19-Krise zu gewährleisten, hat die Flughafenbehörde Maßnahmen ergriffen, wie Temperaturkontrollpunkte an allen Terminals, die soziale Distanzierung in den Betriebs- und Passagierbereichen, eine tägliche Tiefenreinigung in öffentlichen Bereichen und das Tragen von Gesichtsmasken durch Personal und die Passagiere.

Suthirawat appelliert an die Passagiere, die AoT-Flughafenapp herunterzuladen und die notwendigen Informationen im Voraus zu vermitteln, um Engpässe an den Terminals zu vermeiden. Für Anfragen zu den Dienstleistungen des Flughafens und Flugdetails steht das AoT-Kontaktzentrum unter der Rufnummer 1722 rund um die Uhr zur Verfügung.