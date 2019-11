Von: Redaktion DER FARANG | 02.11.19

SUKHOTHAI: Neben Bangkok wurde Sukhothai von der UNESCO in die Liste der „Creative Cities“ aufgenommen, eine Auszeichnung für Städte mit Kreativität in der Stadtentwicklung.

Für die Liste hatte das Kulturministerium Bangkok als Stadt des Designs und Sukhothai als Stadt des Handwerks und der Volkskunst eingereicht. Thaweebhong Wichaidit, Generaldirektor der Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Dasta) sagte, die Provinz in Zentralthailand weise neben der UNESCO-Weltkulturerbestätte Sukhothai Historical Park, der ehemaligen Hauptstadt des thailändischen Königreichs, eine einzigartige lokale Kultur in Handwerksprodukten und traditionellen Textilien auf. Dies umfasse Webtechniken, Silberwaren, Skulpturen, Holzarbeiten und Kunsthandwerk sowie Sukhothai Sangkhalok Keramik.

Dasta plant, den Gastronomietourismus in Sukhothai durch eine Partnerschaft mit dem thailändischen Verband für Ökotourismus und Abenteuerreisen zu verbessern, um neue Tourismusprodukte mit lokalen Lebensmitteln wie „Khao Perb“ (Sukhothai-Nudeln) zu kreieren.

Anfang dieses Jahres wurden Sukhothai, Nan und Suphan Buri von Dasta in die engere Wahl des Kulturministeriums genommen, um als Creative Cities nominiert zu werden. Die beiden letzteren wurden abgelehnt, weil mehr Vorbereitung benötigt wurde. Seit der ersten Nominierung im Jahr 2015 gibt es 246 UNESCO Creative Cities in sieben Kategorien: Kunsthandwerk und Volkskunst, Medienkunst, Film, Design, Gastronomie, Literatur und Musik.