BANGKOK: Ein heftiger Sturm mit Hagel hat am Donnerstagnachmittag den Norden Bangkoks getroffen. Auf dem Flughafen Don Mueang konnten 18 Flugzeuge weder starten noch landen, rund 3.000 Passagiere mussten kurze Zeit auf ihren Flug warten.

Mindestens eine Maschine wurde zum nahe gelegenen Flughafen Suvarnabhumi und eine weitere zum U-Tapao Airport in der Provinz Rayong umgeleitet. Starke Winde führten dazu, dass eine Treppe der Lion Air ein in der Nähe geparktes Nok-Air-Flugzeug traf. Alle 176 Passagiere an Bord der Nok Air mussten aussteigen und in ein anderes Flugzeug steigen. Ihr Flug nach Nakhon Si Thammarat verspätete sich von 15.15 Uhr auf 15.30 Uhr, berichtet die „Nation“.

Laut Oberst Cherngron Rimpadee, stellvertretender Sprecher der Immigration, hat der Sturm zwischen 14 und 16 Uhr den Flugverkehr auf Don Mueang behindert. Aeronautical Radio Thailand berichtete, der Sturm sei um 15.15 Uhr abgeklungen, und der Flugverkehr sei bald danach wieder aufgenommen worden. Während des Sturms parkten Dutzende Flugzeuge auf dem Asphalt, während weitere auf den richtigen Zeitpunkt für die Landung warteten.

In Pathum Thani haben die Winde einen Teil der Betonmauer der Western University einstürzen lassen. Durch die herabfallenden Trümmer wurden vier Autos und zwei Motorräder von Universitätspersonal schwer beschädigt. Niemand wurde verletzt. Die Universität befindet sich im Bezirk Lam Luk Ka von Pathum Thani. Meteorologen sagen für Freitag und Samstag im Norden, Nordosten, Osten und in Zentralthailand einschließlich Bangkok weitere Stürme voraus.