Von: Redaktion DER FARANG | 21.08.18

Ausgelassen und friedfertig wurde auf der Kolour Beachside Party am Samstag gefeiert. Jetzt ermittelt die Polizei. Foto: The Nation

PATTAYA: Ein Universitätsstudent hat den Video-Clip über eine simulierte Sex-Show während einer Technoparty in einem Hotel in Nordpattaya ins Netz gestellt.

Der 23-Jährige muss nach Angaben von Pattayas Polizeichef Oberst Apichai Kroppetch mit einer Haft bis zu fünf Jahren und/ oder einem Bußgeld bis zu 100.000 Baht rechnen. Mit der Veröffentlichung des Video-Clips hat er gegen den Computer Crime Act verstoßen. Der Student hatte am Samstagabend auf der Kolour Beachside Party Männer und Frauen in Badeanzügen gefilmt. Ein Paar hatte vorgegeben, Sex zu haben und Oralsex simuliert. Die Polizei hat inzwischen das Paar aufgespürt: einen 33-jährigen britischen Mann und eine thailändische Frau. Sie werden mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Baht wegen öffentlicher Obszönität bestraft.

Der Partyveranstalter Kolour, der seit vielen Jahren Techno- und Houspartys in und um Bangkok veranstaltet, wies die Verantwortung für das Geschehene zurück. „Wir respektieren die thailändischen Werte und Tradition, wir fördern oder dulden diese Art von Verhalten nicht“, schrieb Kolour-Mitbegründer Coran Maloney in einer Erklärung. „Wir wollen, dass die Leute bei unseren Veranstaltungen Spaß haben“, zitiert „Khao Sod“. Das Paar hätte nur Aufmerksamkeit erlangen wollen. Maloney sagte weiter, das Paar werde in Zukunft von den Kolour-Veranstaltungen ausgeschlossen.



Die zweite Ausgabe der Kolour Beachside Party fand am Samstagabend im A-One The Royal Cruise Hotel statt. Es gab eine 10-stündige Party mit elektronischer Musik und Spielen an und in zwei Swimmingpools. Die Party zählte trotz langer Regenfälle am Nachmittag über 1.000 tanzfreudige Besucher, vorwiegend aus Bangkok, die einmal mehr die friedvolle Atmosphäre lobten. Nach dem Vorfall auf der jüngsten Party bleibt abzuwarten, ob die ansonsten in Bangkok tätigen Veranstalter noch einmal eine Tanzveranstaltung in Pattaya ausrichten werden. Für die Techno-Szene Pattayas wäre das ein herber Verlust.