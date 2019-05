Von: Sam Gruber | 05.05.19

KOH SAMUI: Stromausfälle wie anno 2012, als die gesamte Insel drei Tage lang ohne Elektrik auskommen musste, gehören auf Koh Samui längst der Vergangenheit an.

Nur bei Wartungsarbeiten oder Unfällen müssen die Verbraucher mit mehrstündigen Abschaltungen rechnen – ansonsten hat sich die Versorgung durch die Koh Samui Provincial Electricity Authority (PEA) deutlich verbessert. Wegen der nach wie vor ungebrochenen Bauwut von Immobilien-Firmen und Privatinvestoren steht das Stromnetz rund um die Insel weiterhin unter Druck und die PEA realisiert mit dem Tesaban Koh Samui sukzessive eine stabilere Versorgung – so wie derzeit in Ban Taling Ngam und Thongkrut. Die neuen, hohen Strommasten gewährleisten deutlich professionellere Kabelführungen und werden bei Unwettern nicht so leicht beschädigt wie die alten Kabelträger. Bis ganz Samui flächendeckend umgerüstet ist, wird es sich allerdings noch hinziehen. Zwei bis drei Jahre, kalkuliert die PEA.