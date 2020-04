BANGKOK: Fluggesellschaften wurden von der zivilen Luftfahrtbehörde (CAAT) angewiesen, bei der Wiederaufnahme von Inlandsflügen ab 1. Mai die strengen Vorschriften gegen eine Übertragung von Covid-19 einzuhalten.

Vertreter der Airlines, hauptsächlich Billigfluggesellschaften, werden sich am Donnerstag mit der CAAT treffen, um Richtlinien und Regeln für den Neustart nach wochenlanger Betriebsunterbrechung zu erörtern. Laut Chula Sukmanop, Generaldirektor der CAAT, beinhalten die Regeln eine soziale Distanzierung zur Verhinderung der Übertragung von Krankheiten. So müssen in der Kabine in jeder Reihe Plätze leer bleiben, Passagiere müssen Gesichtsmasken tragen, die Airlines dürfen keine Speisen und Getränke servieren. Mindestens vier Fluggesellschaften - Thai AirAsia, Thai Lion Air, Nok Air und Bangkok Airways - haben angekündigt, im nächsten Monat Inlandsflüge wieder aufzunehmen.