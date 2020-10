Yi-Peng-Laternenfest in Chiang Mai. Foto: epa/Pongmanat Tasiri

CHIANG MAI: Himmelslaternen können zum Yi-Peng-Laternenfestes (auch Loy Krathong) in Chiang Mai vom 31. Oktober bis 1. November nur zu bestimmte Stunden aufgelassen werden. Laut dem stellvertretenden Gouverneur Rathapol Naradisorn sollen so Schäden durch die Laternen verhindert werden.

Laternen dürfen am Samstag, 31. Oktober, nur von 19 bis 1 Uhr und am Sonntag, 1. November, ebenfalls nur von 19 bis 1 Uhr freigesetzt werden. Heißluftballons können am 31. Oktober von 10 Uhr bis 12 Uhr mittags starten. Wer gegen die Zeitbeschränkungen verstößt, muss mit bis zu 3 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von bis zu 60.000 Baht rechnen.

Im vergangenen Jahr durften 8.600 Laternen von zugelassenen Unternehmen und von Verwaltungsbüros aufgelassen werden. In diesem Jahr müssen die Organisatoren mindestens 15 Tage vor dem Festival die Genehmigung des Bezirksamtes einholen.