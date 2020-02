Written by: Redaktion DER FARANG | 10/02/2020

RIGA (dpa) - Lettland hat sich bei Dänemark über die geplante Auslieferung einer Staatsbürgerin des baltischen EU-Landes nach Südafrika beschwert. Nach Angaben des Außenministeriums in Riga wurde dem einbestellten dänischen Botschafter am Montag eine Protestnote überreicht.

«Wir fordern Dänemark auf, im Einklang mit den hohen Menschenrechtsstandards zu handeln, die für Lettland und Dänemark gleichermaßen wichtig sind», hieß es in der Erklärung.

Die Lettin soll in Südafrika wegen Entführung, Urkundenfälschung und anderer Straftaten vor Gericht gestellt werden - ihr drohen bis zu 15 Jahre Haft. Sie war nach eigenen Angaben mit ihren Kindern aus Angst vor ihrem gewalttätigen Partner aus dem Land geflohen und in ihre Heimat zurückgekehrt. Im Dezember 2018 war die Frau auf dem Flughafen Kopenhagen festgenommen worden. Gegen sie läuft seitdem ein Auslieferungsverfahren.

«Lettland möchte sein Unverständnis über die Ziele Dänemarks übermitteln, einen Bürger der Europäischen Union an ein Drittland ausliefern, in dem auf internationaler Ebene Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden», hieß es in der Mitteilung des Außenministeriums in Riga weiter.

Dänemark hatte geplant, der von Südafrika beantragten Auslieferung am 12. Februar nachzukommen - zwei Tage vor der Entscheidung eines dänischen Bezirksgerichts über ihre mögliche Freilassung. Am Montag änderte die Staatsanwaltschaft in Kopenhagen ihre Haltung und teilte mit, auf die Gerichtsentscheidung warten zu wollen. Das berichtete die dänische Nachrichtenagentur Ritzau.