Von: Redaktion DER FARANG | 10.06.21

BANGKOK: Der Streamingdienst von Disney Plus erscheint am 30. Juni auf den thailändischen Bildschirmen.

Auf einer Pressekonferenz enthüllte Disney+ Hotstar die Abo-Kosten für Disney Plus von 799 Baht pro Jahr oder 99 Baht pro Monat. Bei einem Account wird Disney gleichzeitig auf zwei Geräten erscheinen. Für Leute, die AIS für ihren Mobiltelefondienst nutzen, wird ein Sonderpreis von 35 Baht pro Monat angeboten. Eine Facebook-Gruppe mit dem Namen Disney+ Hotstar Thailand wurde eingerichtet, um Neuigkeiten über den Streamingdienst zu teilen. Sie hat bereits 87.000 Mitglieder. Die Plattform verfügt über 700 Filme und 10.000 TV-Episoden von Studios wie Disney, Pixar, Marvel, 20th Century Studios und National Geographic. Bisher ist Disney Plus in Südostasien nur in Indonesien, Singapur und Malaysia verfügbar.