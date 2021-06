Streaming kompakt

Written by: Redaktion (dpa) | 04/06/2021

BERLIN: Ein Kaiserhaus voller Intrigen, ein Blockbuster voller Flammen, ein Burger-Restaurant voller Herzenswärme und eine Straße voller Geheimnisse: Ein paar Streaming-Tipps für die nächste Zeit.

HERRSCHSÜCHTIG: Der mächtigste Mensch im alten Rom ist eine Frau: Die italienische Streaming-Serie «Domina» zeigt die Machtkämpfe in der Zeit des römischen Kaisers Augustus aus der Sicht der Frauen. Die Zuschauer begleiten Livia Drusilla vom naiven jungen Mädchen zur einflussreichsten und mächtigsten Herrscherin Roms. Nach der Ermordung Julius Caesars setzen Livia und ihre Gefolgschaft alle Mittel ein, um in einer brutalen Gesellschaft zu überleben - bis hin zu Verrat und Mord. Sky preist «Domina» an als «authentische, elektrisierende, historisch glaubwürdige Familiensaga». In der Hauptrolle als Livia ist Kasia Smutniak («Perfect Strangers») zu sehen. In weiteren Rollen: Liam Cunningham («Game of Thrones»), Isabella Rossellini («Blue Velvet») und Christine Bottomley («The End of the F***ing World»). Jetzt als komplette Staffel auf Sky Ticket und Sky Q auf Abruf sowie donnerstags ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic.

HUMOR UND HERZ: Spätestens seit den «Simpsons» sind Zeichentrickserien nicht mehr nur für Kinder ein Vergnügen. Viele Sitcom-Macher toben sich mit den schier endlosen Möglichkeiten aus, die Animation ihnen bietet. «Bob's Burgers», beim Streamingdienst Disney Plus abrufbar, folgt dabei dem Familienmodell Mutter, Vater und drei Kinder. Bob Belcher führt ein mäßig erfolgreiches Burger-Restaurant in einem fiktiven Küstenort in den USA. Unterstützt wird er dabei von seiner liebevollen, aber manchmal übereifrigen Frau Linda. Auch die Kinder - die schwer pubertierende Tina, der exzentrische Gene und die gerissene Louise - helfen mit. Statt des Schockhumors von «Family Guy» und der Gesellschaftskritik von «Die Simpsons» setzt die Serie vor allem auf kreativen Witz und am Ende herzerwärmende Geschichten, in denen die stark geschriebenen Charaktere glänzen können. Es winkt also der berühmte Spaß für die ganze Familie.

FEUER UND FLAMME: Der US-Thriller «They Want Me Dead» bietet geballte Blockbuster-Action und Starbesetzung. Angelina Jolie spielt die wagemutige Feuerwehrfrau Hannah von der Eliteeinheit der Feuerspringer. Sie muss einen kleinen Jungen vor gnadenlosen Killern, gefährlichen Gewittern und einem sich rasend ausbreitenden Waldbrand beschützen. Mit dabei: Nicholas Hoult («Mad Max: Fury Road»), Aidan Gillen («Game of Thrones») und Tyler Perry («Vice - Der zweite Mann»). Jetzt bei Sky, Sky Q und Sky Ticket auf Abruf verfügbar.

SEX, DROGEN, GEWALT: Die vier befreundeten Investmentbanker Adam, William, Henrik und Jeppe gehören zu Oslos Oberschicht. Ihr Leben ist Luxus pur, sie haben alles - außer der Fähigkeit, Glück zu empfinden. Alle Vier sind Narzissten und haben sich über Jahre eine Parallelwelt aufgebaut, in der sie immer skrupelloser an ihre moralischen Grenzen gehen. Süchtig nach dem Adrenalin-Kick, erkennen sie nicht, dass sie längst am Limit leben und ihnen die Quittung dafür droht. Die neue norwegische Dramaserie «Exit» basiert auf 2017 geführten Interviews mit vier Börsenmaklern und deren Umfeld. Ab Sonntag (6. Juni, 10.00 Uhr) sind alle acht Folgen in der ZDF-Mediathek abrufbar.

UNNORMAL: Diese Adresse in einer US-Kleinstadt ist fast schon ein Etikettenschwindel - denn in der Normal Street ist nichts gewöhnlich. Hier wohnen die drei Teenager Gortimer Gibbon, Mel Fuller und Ranger Bowen und erleben immer neue Abenteuer. Magische Kräfte sind am Werk. Das Erwachsenwerden ist in dieser Mysteryserie natürlich auch Thema. «Gortimer Gibbon: Mein Leben in der Normal Street», 2014 bis 2016 gedreht, ist bei Amazon Prime Video verfügbar und kindertauglich.