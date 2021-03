Streaming kompakt

Written by: Redaktion (dpa) | 26/03/2021

BERLIN: Ein paar Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

UNRUHESTAND: Wer nach Sun City in Arizona zieht, will sich nicht mit Hausaufgaben, Pubertätsproblemen oder Kindergeschrei herumschlagen. Der Ort ist ein Refugium für Menschen, die älter als 55 Jahre sind und die ihren Lebensabend entspannt unter Gleichgesinnten verbringen wollen. Der Film «Gestorben wird morgen» gibt unterhaltsame Einblicke in das Leben zwischen Golfplatz, Tanztee, Rockkonzert - und der späten Liebe. «Sie sagen, wir kommen nach Sun City, um zu sterben», sagt darin einer der Bewohner. «Aber wir wollen Spaß dabei haben.» Sehen kann man die fidelen Rentner in der ARD-Mediathek.

LEISES GRAUEN: Die zehnjährige Emma wird entführt, mitten am Tag in einem Museum. Doch niemand der vielen Besucher will etwas gesehen haben. Emmas Vater will sich nicht damit abfinden. Auf sein Drängen holt die Polizei die Gedächtnisforscherin Jasmin Braun dazu. Sie soll in den Erinnerungen der Zeugen nach Hinweisen forschen. «8 Zeugen» heißt die Serie, die derzeit bei TV NOW läuft. In jeder der acht Folgen setzt sich die Expertin mit einem anderen Zeugen auseinander und ahnt nach und nach, was mit Emma geschehen sein könnte. Alexandra Maria Lara («You are Wanted») spielt die Rechtspsychologin, in weiteren Rollen zu sehen sind unter anderem Nilam Farooq («SOKO Leipzig»), Rauand Taleb («4 Blocks), Sylvester Groth («Deutschland 83») und Johann von Bülow («Herr und Frau Bulle»).

TURBULENT: Eigentlich ist Floh ein ganz normaler Junge. Doch der große Zauberer Merlin glaubt, dass etwas Besonderes in ihm steckt. Vielleicht könnte Floh sogar König werden. Doch zuvor muss er erst ein paar gefährliche Prüfungen bestehen. Das Zeichentrickabenteuer «Die Hexe und der Zauberer» ist zu sehen bei Disney+.