PHUKET: Die Soi Dog Foundation in Mai Khao hat bis auf Weiteres den Besucherverkehr in ihrer Einrichtung eingestellt, um die Ausbreitung des Coronavirus auf Phuket einzudämmen.

„Die Soi Dog Foundation hofft, dass der normale Dienst so bald wie möglich wieder aufgenommen werden kann und entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten, die die Schließung mit sich bringt. Die Rettungsstation und die Tierklinik werden, wie an jedem anderen Tag auch, weiterhin für die Hunde und Katzen sorgen, sowohl auf der Straße als auch in der Klinik. Die gemeinschaftlichen Rettungs- und Hilfsprogramme für Tiere in Not werden ebenfalls weitergeführt“, teilte der Community Relations Manager der Soi Dog Foundation, Sakdapol Thongjan, in einer Pressemitteilung mit. Er führte fort, dass die aktuelle Coronakrise nicht nur die Menschen, sondern auch ihre vierbeinigen Freunde betrifft. Viele Straßenhunde und -katzen, die normalerweise von freiwilligen Helfern versorgt werden, sind nun wegen der Auflagen der sozialen Distanzierung und der nationalen Ausgangssperre nicht mehr in der Lage, ihre regelmäßigen Fütterungspläne fortzuführen. Gemäß Khun Sakdapol werden die von seiner Stiftung betreuten Tiere zumeist zur gleichen Zeit und am gleichen Ort gefüttert.

Jede Änderung dieser Routine könnte auch ihr Verhalten ändern und sie dazu zwingen, umzuziehen, um zu überleben, woraus neue Probleme resultieren. Daher appelliert er an die Bevölkerung, ein Herz für Streuner zu zeigen und ihnen zu helfen: „Stellen Sie zum Beispiel eine frische Schüssel mit Wasser und etwas Futter nach draußen, um einem hungrigen, obdachlosen Hund oder einer Katze zu helfen. Achten Sie darauf, das Wasser täglich zu wechseln, um Mückenbrutstätten zu verhindern. Überwachen Sie das Verhalten und die Gesundheit der Hunde und Katzen und melden Sie alle lebensbedrohlichen Verletzungen der Soi Dog Foundation.“

Verletzte oder kranke Hunde und Katzen können der Stiftung per E-Mail oder montags bis freitags von 08.00 bis 17.00 telefonisch unter der Rufnummer 076-681.029 gemeldet werden. Für Funde schwerverletzter Tiere außerhalb der Bürozeiten können das Tierheim über die Notfallhotline 098-927.9698 kontaktiert werden.

Mehr erfahren Sie auf der Webseite der Soi Dog Foundation.

Soi Dog Foundation, 167/9 Moo 4, Soi Mai Khao 10, Mai Khao, Thalang, 83110. Standort auf Google Maps.