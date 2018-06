Von: Redaktion DER FARANG | 02.06.18

BANGKOK: Nach über einem Jahr heftiger Auseinandersetzungen mit Straßenhändlern hat Gouverneur Aswin Kwanmuang die Gehwege rund um das Einkaufszentrum Central Plaza Lardprao frei von Ständen erklärt.

Er bedankte sich bei den Händlern, die den 29. Mai als Termin für den Umzug eingehalten hatten. Die Gegend solle künftig sauber sein, und die Bürger könnten sicher und bequem die Bürgersteige nutzen. Transporter, Busse und Taxis dürften künftig nur vor den beiden Einkaufszentren Central Plaza und The One Park halten, um Passagiere abzusetzen, sie dürften dort nicht parken. Seit dem Amtsantritt der Militärregierung im Jahr 2014 hat die Stadtverwaltung in einer Kampagne zur Rückgewinnung des öffentlichen Raums mehrere Märkte an Straßen in der gesamten Hauptstadt geschlossen.