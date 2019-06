Von: Björn Jahner | 30.06.19

PATTAYA: Das Sandaufschüttungsprojekt am Pattaya Beach wurde am 8. Juni mit dem Festival „Pattaya Beach Revival Returning Happiness To The People“ offiziell abgeschlossen und der Strand der Öffentlichkeit übergeben.

Scheinbar völlig unbewusst mit einer gewissen Komik: So erinnert der Festivalname, der sich mit „Pattayas Strand-Erneuerung führt das Volk zur Freude zurück“ übersetzen lässt, ausgerechnet an die von Premierminister Prayut Chan-o-cha selbstkomponierte Putsch-Hymne „Die Freude zurück nach Thailand bringen“. Es bleibt nicht die einzige Parallele zwischen dem Bemühen, die tief gespaltene thailändische Bevölkerung zu einen und dem Bemühen, Pattayas erosionsgeplagten Sandstrand wiederherzustellen. Auch die Phrase „Wir bitten nur um ein kleines bisschen mehr Zeit“ sorgt bei beiden ehrgeizigen Vorhaben für einen bitteren Beigeschmack. So wurde der mit einem Budget von mehr als 500 Millionen Baht wiederhergestellte Strand noch vor seiner offiziellen Eröffnung bereits zweimal in Folge heftiger Niederschläge stark beschädigt. Und das, obwohl die eigentliche Regenzeit noch gar nicht begonnen hat. Da eine Lösung des Problems eher unwahrscheinlich – oder zumindest noch in sehr weiter Ferne ist – und der Monsun seine zerstörerische Kraft wohl erst in den nächsten Monaten im vollen Umfang entfalten wird, muss auch in Zukunft mit wiederkehrenden Instandsetzungskosten in Millionenhöhe gerechnet werden. Einheimische, Urlauber und Residenten sind sich dennoch einig, dass der durch Aufschüttung nun 35 Meter breite Strand noch nie so einladend ausgesehen habe. Bis zum nächsten Starkregen.