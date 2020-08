Am Montag präsentierte sich der Pattaya Beach übersät mit angespülten Muscheln und anderem Meeresgetier. Fotos: Facebook

Auch am Strand in Jomtien sammelten Einheimische kiloweise frische, kostenlose Meeresfrüchte ein.

PATTAYA: Einheimische in Pattaya und Jomtien trauten am Montag ihren Augen kaum, als sie in den Morgenstunden den Strand aufsuchten und unzählige angespülte Muscheln vorfanden.

Mit Tüten und Körben eilten sie zu den Stränden der Touristenmetropole, um die begehrten Meeresfrüchte einzusammeln, die es an diesem Tag kostenlos im Überfluss gab. In Zeiten klammer Kassen für viele Familien der perfekte Start in die neue Woche, die die Muscheln zuhause zum Verzehr zubereiten oder sie verkaufen, um sich ein Zubrot zu verdienen.

Stürmisches Wetter und hoher Wellengang hatten die Meeresfrüchte ans Ufer gespült. Fotos von dem Naturphänomen verbreiteten sich in Rekordzeit auf sozialen Netzwerken wie Facebook.