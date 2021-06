Blick auf den Tiefseehafen Laem Chabang in der Provinz Chonburi aus der Vogelperspektive. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Stimmung in der thailändischen Industrie ist im Mai zum zweiten Mal in Folge gesunken und hat ein 11-Monats-Tief erreicht. Das führt die Federation of Thai Industries (FTI) auf die dritte Welle von Coronavirus-Infektionen und eine langsame Einführung von Impfstoffen zurück.

Laut dem Industrieverband ist der Index für die Stimmung in der Industrie im vergangenen Monat auf 82,3 gefallen sei, verglichen mit 84,3 Punkten im April, als die bisher größte Covid-Ausbruchswelle auftrat. „Die dritte Welle hat sich noch nicht aufgelöst, während weiterhin neue Cluster auftauchen, vor allem in Fabriken, was den Produktionssektor beeinträchtigt", sagte der FTI-Vorsitzende Supant Mongkolsuthree.