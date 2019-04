Von: Redaktion DER FARANG | 25.04.19

Foto: The Nation

CHIANG MAI: Die Wahlkommission (EC) wird eine Neuwahl in einem Wahlkreis in Chiang Mai ansetzen, weil der Kandidat der Partei Pheu Thai gegen das Wahlgesetz verstoßen hat. Er hatte einem prominenten Mönch Geld gegeben. Die EC wertet das als Stimmenkauf.

Durch die EC-Verordnung wird Surapol Kietchaiyakorn von Pheu Thai für ein Jahr aus der Politik verbannt. Er war der erfolgreiche Kandidat des Wahlkreises 8. Surapol gewann am 24. März mit einem komfortablen Vorsprung von 52.165 Stimmen. Naret Thamrongthippayakul von der Partei Palang Pracharath wurde mit 39.221 Stimmen Zweiter, gefolgt von Srinual Boonlue von der Partei Future Forward mit 29.556 Stimmen. Der Termin für die Neuwahl steht noch nicht fest.

Surapol gab am Mittwoch zu, er habe Phra Khruba Sam aus dem Wat Phra That Doi Chao 2.000 Baht in bar und eine Uhr für Verdienste während der Thod-Phapa-Zeremonie gegeben. Er bestritt jedoch, dass die Geschenke auf die Stimmabgabe abzielten.