HUA HIN: Das Wasser des einladenden Swimmingpools plätschert, Tropenvögel trällern ihr unverwechselbares Lied, der warme Wind bewegt sanft die Blätter der Palmen. Mit einem Cocktail in der einen und ihrem Lieblingsbuch in der anderen Hand genießen die Poolgäste im Sunshine Hills Hua Hin den Müßiggang des Lebens… Eine Atmosphäre, die man wohl eher in einem Luxushotel erwarten würde, nicht jedoch in einer Altersresidenz.

Mit der Kombination aus Luxus, hotelähnlichem Service und professionellen Pflegedienstleistungen – auf Wunsch auch rund um die Uhr – hat Sunshine International eine Marktlücke entdeckt und genutzt, die viel zu lange unbeachtet blieb. Denn wer bereits zu Berufszeiten einen gehobenen Standard gewohnt war, möchte auch im Ruhestand keine Abstriche machen.

Neben der Villensiedlung umfasst Sundhine Prestige auch ein luxuriöses Hotel.

Mit dem entstehenden Sunshine Prestige Cha-am hängt der Entwickler von preiswerten Luxusresidenzen in Thailand die Messlatte noch höher. Das neue Prestigeobjekt nahe dem Golfplatz Palm Hills umfasst 57 luxuriöse Poolvillen (125 qm) mit eigenen Gärten sowie 80 Apartments, Penthouses, Executive Suites, Royal Suites und 48 Hotelzimmer und -Suiten. Zu den Annehmlichkeiten zählen u.a. eine Executive Lounge, ein Restaurant, Café, Salon, Spa und Fitnesscenter sowie eine Sauna. Alle Wohneinheiten sind zudem mit Notruftasten ausgestattet, um professionelle medizinische Hilfe auf Knopfdruck anzufordern.



Die im schicken Boutique-Stil errichtete Dreieinhalb-Sterne-Residenz Sunshine Hills Hua Hin 1 wurde 2017 in Betrieb genommen und ist eingebettet in eine tropische Gartenanlage mit Salzwasserpool und bietet alle Zutaten, um den letzten Lebensabschnitt sorgenfrei zu genießen. Die vorwiegend deutschsprachigen Ruheständler leben hier in komfortablen Apartments mit einem (43 qm) oder zwei Schlafzimmern (86 qm), komplett ausgestattet mit einer europäischen Küche, 40-Zoll-Flachbildfernseher, Waschmaschine, geschmackvollen Einbaumöbeln und Klimaanlage.



Dass das Konzept von Sunshine International den tatsächlichen Ansprüchen von europäischen Rentnern gerecht wird, beweist die ungebremst hohe Nachfrage nach einer altersgerechten Unterkunft mit hotelähnlichem Service, weshalb das erfolgreiche Projekt auf dem Nachbargrundstück mit Sunshine Hills 2 erweitert wird. Der moderne Neubau beherbergt komfortable Suiten und 3- bis 4-Zimmer-Wohnungen, die mit 70 bis 140 Quadratmetern großzügig geschnitten sind. Wer sich den Traum vom Ruhestand unter Palmen erfüllen möchte, kann zwischen Miete, lebenslangen Kauf oder Pacht wählen.



Den Mittelpunkt in der neuen Prestige Anlage wird ein einladender Swimmingpool darstellen.

In allen Objekten werden geschätzte Servicedienstleis­tungen wie Zimmer- und Wäschereinigung, Bettwäschewechsel, Gratis-Wi-Fi-Internet, Shuttle-Service und viele andere Annehmlichkeiten angeboten, die für ein hohes Maß an Lebensqualität sorgen. Für pflegebedürftige Personen steht professionelles Pflegepersonal 24 Stunden in Bereitschaft, das sich um alle gesundheitlichen Belange der Gäste kümmert und unkompliziert über einen Button angefordert werden kann. Und da jeder Mensch verschieden ist, entscheidet selbstverständlich jeder Gast selbst über das Maß und den Umfang der Pflege und Betreuung. Egal, ob täglicher Routinecheck, zum Beispiel von Blutdruck, Cholesterin, Zuckerspiegel und Sehstärke oder Rund-um-die-Uhr-Betreuung, alles kann, nichts muss!

Mit Sunshine Maleesa Place Residence eröffnet im August zudem ein luxuriöses Serviced-Apartment-Projekt mit Fitnesscenter und Außenpool im Stadtzentrum von Hua Hin. Angeboten werden moderne Studios mit Kochnische und Komfort-Apartments mit zwei Schlafzimmern und einer voll ausgestatteten Küche zur Kurz- oder Langzeitmiete.