Von: Redaktion DER FARANG | 24.04.19

PATHUM THANI: Ein Strafgericht hat am Dienstag einen 23-Jährigen wegen Mordes zu einer Haft von 26 Jahren und drei Monaten verurteilt. Der zur Tatzeit unter Drogen stehende Mann hatte seine sechs Monate alte Stieftochter getötet.

Der Angeklagte gestand, am 8. September 2018 ein Kissen auf das Gesicht des Kindes gedrückt zu haben. weil es ständig weinte. Überwachungsaufnahmen zeigten der Polizei, wie der Täter einen mit Kleidern bedeckten Korb aus dem Wohnhaus trug und mit seiner Frau in einem Taxi davonfuhr. Die Leiche des Mädchens wurde einen Tag später von einem Müllsammler in dem Korb in der Nähe eines verlassenen Grundstücks an der Soi Ratchadaniwet im Bezirk Huai Khwang gefunden. Die Richter verurteilten den Mann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, reduzierten aber das Strafmaß, weil der Angeklagte geständig war. Die Frau wurde separat strafrechtlich verfolgt, weil sie ihrem Mann bei dem Verbrechen geholfen hatte.